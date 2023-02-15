إنتاج أكثر من 78 مليون برميل من النفط في إقليم كوردستان في الأشهر الستة الأولى من هذا العام

أربيل (كوردستان 24 ) - أصدرت شركة ديلويت إحصاءات إنتاج وتصدير وإيرادات نفط حكومة إقليم كوردستان للأشهر الستة الثانية من 2022

وبحسب شركة ديلويت ، تم إنتاج 78 مليون 905 ألف و 361 برميل نفط في إقليم كوردستان في النصف الثاني من العام الماضي. وتم تصدير 71 مليون 853 ألف 667 برميل.

وبلغت المبيعات المحلية 818.070 برميلًا خلال هذه الفترة ، وفقًا لشركة ديلويت .

وأعلنت الشركة أن متوسط ​​سعر النفط 83.36 دولارًا في الربع الثالث و 69.47 دولارًا في الربع الرابع.

أما إيرادات الربع الثالث من عام 2022 بلغت 5.569 مليار دولار ، 613.724 دولارًا ، مقارنة بـ 2.414 مليون دولار و 46970 دولارًا للربع الرابع من نفس العام.

وقالت ديلويت إن حكومة إقليم كوردستان سددت 361 مليون دولار و 699 ألف دولار من عائدات النفط ديون الكابينة السابقة في حكومة الاقليم .

وبلغت خلاصة الإيرادات للستة أشهر الثانية من العام الماضي 2.793 مليار دولار و 877 ألفاً 580 دولاراً.

منذ بداية الكابينة التاسعة في حكومة أقليم كوردستان ، عملت الحكومة على خفض نفقات إنتاج النفط ، بحسب البيانات ، مقارنة بنسبة 43٪ السابقة من نفقات إنتاج النفط في إقليم كوردستان.

وعملت حكومة إقليم كوردستان منذ بداية عمل الكابينة التاسعة على خفض نفقات إنتاج النفط ، بحسب البيانات ، مقارنة بنسبة 43٪ السابقة من نفقات إنتاج النفط في إقليم كوردستان.