الخارجية توجه دعوة للجالية العراقية في سوريا الراغبة بالعودة الطوعية

أربیل (كوردستان 24 ) - وجهت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، 15 شباط دعوة إلى الجالية العراقية المتواجدة في سوريا والراغبة بالعودة الطوعية الى التواصل مع السفارة هناك.

وذكرت الوزارة، في بيان تابعته كوردستان 24 أن "وزارة الهجرة والمهجرين مستعدة لنقل الجالية العراقية المتواجدة في سوريا والراغبة في العودة الطوعية الى العراق".

وأضافت بحسب البيان، أنها "مستعدة لنقل العوائل العراقية الراغبة بالعودة الطوعية الى العراق عبر حافلات هيئتها، بعد التواصل مع السفارة عبر الرقم +963 11 3341290".