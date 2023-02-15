سیاسة

السوداني يؤكد ضرورة إجراء التعداد السكاني التنموي خلال هذا العام

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العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، 15 شباط على ضرورة إجراء التعداد السكاني التنموي خلال هذا العام، موجهاً بإكمال الاستعدادات كافة من أجل ذلك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "الأخير ترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للسكّان، تم خلاله إقرار الوثيقة الوطنية للسياسات السكّانية المحدّثة، المقدّمة من المجلس الوزاري للتنمية البشرية".

وشدّد السوداني بحسب البيان على "ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل إجراء التعداد السكاني التنموي خلال هذا العام"، موجهاً بـ "تهيئة كل الإمكانات والمتطلبات البشرية والفنية والمالية واللوجستية المطلوبة لإنجاز هذا التعداد".

وأشار إلى أن "الحكومة تعوّل على أهمية إجراء التعداد في تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي، فضلاً عن أهميته في إعداد الخطط المستقبلية التي تساعد في تنمية المجتمع ونهضته".

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