البيئة:" 20 مليون طن حجم النفايات يومياً ،وأكثر من 2 كيلوغرام للفرد "

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، 15 شباط أن رئاسة الوزراء وجهت بإعداد قانون جديد لتدوير النفايات في البلاد، وفيما أشارت إلى أن كميات بقايا الطعام من النفايات تصل الى 20 مليون طن يوميا في عموم العراق، وأكدت توجه العراق لإطلاق مشروع "صفر نفاية".

وقال مدير عام الشؤون الفنية في الوزارة عيسى الفياض لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أكثر من 2 كيلوغرام من النفايات هو المعدل اليومي لكل فرد عراقي"، لافتاً إلى أن "رئاسة الوزراء وجهت وزارة البيئة بإعداد قانون جديد لتدوير النفايات في البلاد، والذي يشمل تدوير تلك النفايات وفرزها بشكل علمي لمواكبة التطور العالمي".

وأضاف، أن "الوزارة وضعت بعض النقاط في إعداد هذا القانون ومن بينها شراء الطاقة التي تنتج من النفايات بأسعار مدعومة أو دعمها من خلال شرائها من قبل الدولة"، مبيناً، أن "العراق يجب أن يتجه نحو مشروع "صفر نفاية" والذي نوقش مع البنك الدولي".

وتابع أن "المشروع يتعلق بتدوير النفايات وإعادة استخدامها من خلال الإفادة من المواد العضوية بأن تكون طعاماً للحيونات بعد إضافة بعض الفيتامينات، بالإضافة إلى صناعة الأسمدة"، مؤكداً، أن "نسبة بقايا الطعام من إجمالي كميات النفايات تصل الى 43 %".

وأوضح، أن "بقايا الطعام تصل كمياتها في عموم العراق يوميا قرابة 20 مليون طن"، مشيراً إلى أن "الوزارة في طور مفاتحة أمانة بغداد والبلديات لإطلاق مشروع صفر نفاية".

وبين أن "هذا المشروع يحتاج الى أمد بعيد لكنه يحقق نتائج إيجابية في إنتاج طعام الحيوانات"، لافتاً إلى، أن "الوزارة تسعى لتطبيق هذا المشروع في المجمعات السكينة لإنهاء عمليات الطمر".

وذكر أن "العاصمة بغداد تطمر في الوقت الحالي قرابة 10 آلاف طن يومياً من النفايات".