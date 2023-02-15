مُرسَلَة من كوردستان.. وصول دفعةٍ ثانية من المساعدات الطبية إلى عفرين وجنديرس (فيديو)

أربيل (كوردستان 24)- وصلت صباح اليوم الأربعاء، دفعةٌ ثانية من المساعدات الطبية المرسلة من حكومة إقليم كوردستان إلى عفرين وجنديرس وريفيها.

وقال المشرف على فريق مؤسسة بارزاني الخيرية، رواج حاجي، "وصلت الدفعة الثانية من المساعدات الطبية إلى عفرين، وهي مقدّمة من مؤسسة بارزاني الخيرية وبالتنسيق مع مديرية صحة أربيل".

وأضاف خلال حديثٍ لـ كوردستان 24، "تتضمن هذه الدفعة، كميات كبيرة من الأدوية التي يحتاجها مشفى عفرين، فضلاً عن 5 سيارات إسعاف و15 كادراً طبياً".

وأوضح حاجي أن إقليم كوردستان "سيستمر بإرسال قوافل المساعدات والفرق الطبية إلى عفرين وجنديرس من خلال مؤسسة بارزاني الخيرية، لحين استقرار الوضع بشكلٍ كلي".

في غضون ذلك، قال المشرف على فريق مؤسسة بارزاني الخيرية "وُزِّعت المساعدات على أكثر من 1000 عائلة في جنديرس وريفها وهناك 10 شاحنات أخرى من المساعدات في الطريق إلى عفرين".

وزاد "أجرينا إحصائية شاملة لجميع سكان جنديرس وريفها وسنرسل اليوم الخيم والمواد الغذائية للجميع وفق الترتيب".

وفي ختام حديثه، دعا حاجي أهالي جنديرس إلى "عدم إثارة الفوضى أو خلق الازدحام خلال توزيع المساعدات عليهم"، مؤكّداً أن "حجم المساعدات كبير جداً وتكفي جميع السكان دون استثناء".