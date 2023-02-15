سیاسة

اليابان تبدي إستعدادها للاستثمار في إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
نيجيرفان بارزاني والسفير الياباني في العراق
نيجيرفان بارزاني والسفير الياباني في العراق
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - بحث نيجيرفان بارزاني والسفير الياباني في العراق فرص تطوير العلاقات اليابانية مع العراق وإقليم كوردستان ومجالات التعاون والشراكة بينهما.

بحث  رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع السفير الياباني لدى العراق ماتسوموتو فوتوشي فرص تعزيز العلاقات بين البلدين ،  بالاضافة الى تبادل وجهات النظر حول اقليم كوردستان ومجالات التعاون بينهما، بحسب ماجاء في الموقع الرسمي لرئاسة أقليم كوردستان . 

وقد هنأ نيجيرفان بارزاني الوكالات والمنظمات اليابانية على بدء أعمالهم في الاقليم ،معربا عن رغبة إقليم كوردستان في توسيع العلاقات مع اليابان.

وقال نيجيرفان بارزاني  بهذا الخصوص ،أن هناك بيئة مؤاتية للاستثمارات اليابانية في كوردستان.

من جانبه ، أعرب السفير الياباني أثناء تقديمه موجزاً لأنشطة القطاع الخاص والشركات اليابانية في الاقليم ، عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مبدیا استعداد بلاده للاستثمار وتوسيع نشاطها في العراق وإقليم كوردستان

كما ناقش الطرفان  الوضع السياسي في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد وآخر المستجدات في المنطقة.

 

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