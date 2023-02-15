اقتصاد

أربيل تنهي المرحلة الأولى من استبدال خط أنابيب المياه الرئيسي هذا الربيع

author_image Kurdistan24 اربیل
عمليات الإصلاح مستمرة
عمليات الإصلاح مستمرة
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من استبدال خط أنابيب المياه الرئيسي في أربيل (الافراز-3) خلال الربيع المقبل.

وتعرض الخط إلى حوادث كسر متكررة وأدى ذلك إلى انقطاع المياه عن أحياء عدة في أربيل، إلا أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وجّه بصرف الأموال اللازمة لحل المشكلة.

وتفقد وزير البلديات والسياحة ساسان عوني وفريق من المديرين العاميين المعنيين بوزارة البلديات والسباحة سير أعمال المشروع في منطقة كزنه‌.

ونقل موقع حكومة إقليم كوردستان عن طاقم العمل قوله "ستنتهي هذه المرحلة من المشروع بأكملها خلال الشهر المقبل".

ووافقت وزارة البلديات والسياحة على تخصيص أكثر من 20 مليار دينار لمعالجة مشاكل الكسر في الأنبوب الذي يجهز أحياء أربيل بالمياه.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف