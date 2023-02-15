أربيل تنهي المرحلة الأولى من استبدال خط أنابيب المياه الرئيسي هذا الربيع

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من استبدال خط أنابيب المياه الرئيسي في أربيل (الافراز-3) خلال الربيع المقبل.

وتعرض الخط إلى حوادث كسر متكررة وأدى ذلك إلى انقطاع المياه عن أحياء عدة في أربيل، إلا أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وجّه بصرف الأموال اللازمة لحل المشكلة.

وتفقد وزير البلديات والسياحة ساسان عوني وفريق من المديرين العاميين المعنيين بوزارة البلديات والسباحة سير أعمال المشروع في منطقة كزنه‌.

ونقل موقع حكومة إقليم كوردستان عن طاقم العمل قوله "ستنتهي هذه المرحلة من المشروع بأكملها خلال الشهر المقبل".

ووافقت وزارة البلديات والسياحة على تخصيص أكثر من 20 مليار دينار لمعالجة مشاكل الكسر في الأنبوب الذي يجهز أحياء أربيل بالمياه.