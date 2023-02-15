سوران تعزز حركة "التجارة الحدودية" بتوسيع طريقها الاستراتيجي إلى مسارين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن في إدارة سوران المستقلة اليوم الأربعاء عن المباشرة بتنفيذ مشروع توسعة طريق سبيلك – خليفان لتعزيز الحركة التجارية الحدودية.

ويعد إنشاء الطرق وتوسيعها، من الأعمال المستمرة التي شرعت بتنفيذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وذكرت حكومة إقليم كوردستان على موقعها الإلكتروني أنه "تمت المباشرة بتنفيذ مشروع توسعة طريق سبيلك – خليفان بطول 10 كيلومترات وبعرض ثمانية أمتار لكل مسار، بما يحوّله إلى طريق استراتيجي وسياحي بمسارين في حدود إدارة سوران".

وأشارت الى أنه "يجري العمل فيه ليلاً ونهاراً للإسراع في إنجازه ليصب في خدمة المواطنين بأقرب وقت".

وقال مسؤول قسم المسح في المشروع هرمان حكمت "تبلغ الفترة المحددة لإنجاز المشروع 450 يوماً، لكن الشركة المنفذة للمشروع وعدّت بفتحه أمام المواطنين قبل المدة المحددة لإنجازه".

وسيقدم هذا المشروع تسهيلات للمواطنين ويحافظ على سلامة السائقين، وسيتضمن تقاطعاً (Interchange).

وتبلغ ميزانية المشروع 64 مليار دينار، ومع اكتماله سيحد من الازدحام، كذلك سيعزز حركة التجارة الحدودية.