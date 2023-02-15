اقتصاد

المالية ترصد سلفة مالية لإكمال مشروع طريق دربنديخان - كلار

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان طريق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء تخصيص سلفة مالية لإكمال مشروع توسعة طريق دربنديخان - كلار.

وذكرت الدائرة أنه "بتوجيه من السيد وزير المالية والاقتصاد، قرر مدير البنك المركزي للإقليم فرع السليمانية تخصيص مليار دينار شهرياً على أربع سلف في هذه المرحلة، للشركة المنفذة لمشروع تحويل طريق دربنديخان - كلار إلى مسارين، وذلك للاستمرار في أعمال المشروع".

وبشأن مشروع توسعة طريق دربنديخان - زَرايَن إلى مسارين، وجّه وزير المالية والاقتصاد الجهات المعنية بحل المشاكل المتعلقة بالشركة المنفذة للمشروع.

وأضافت الدائرة أنه بعد تدقيق عمل الشركة وتسوية قضيتها، "سيتم صرف سلفة شهرياً".

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