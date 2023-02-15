أمن

البصرة تنفي وقوع انفجار في ميناء أم قصر

author_image Kurdistan24 اربیل
العراق ميناء أم قصر

أربيل (كوردستان 24)- نفت قيادة شرطة محافظة البصرة اليوم الأربعاء عن وقوع انفجار في ميناء أم قصر، حسبما ذكرت في بيان رسمي.

وجاء النفي بعدما تداولت صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوقع انفجار في الميناء الذي يعد أكبر موانئ العراق على الحدود الكويتية.

وقالت قيادة شرطة البصرة في بيان "نؤكد عدم صحة الخبر، كما نود أن نوضح أن الحادث هو حادث مروري لعجلة نوع كراون".

ودعت القيادة الجميع إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية حصراً".

 

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