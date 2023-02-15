"التزام أعلى درجات الجهوزية".. السوداني يصدر توجيهات لتأمين زيارة الإمام الكاظم

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس الوزراء العراقي بصفته القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء توجيهات للقادة الأمنيين بهدف تأمين زيارة الإمام الكاظم في بغداد.

ويتدفق الزوار في هذه الأثناء من محافظات عديدة سيراً على الأقدام عبر طرق رئيسية في جانبي الرصافة والكرخ شرق وغرب بغداد، متوجهين الى مرقد الإمام الكاظم في منطقة الكاظمية شمال العاصمة.

وارتدى أغلب الزوار وبينهم نساء وأطفال ملابس سوداء، وحمل البعض منهم رايات إسلامية، فيما انتشرت على امتداد الطرق خيم أعدت للاستراحة وتقديم الطعام والشراب للزوار.

وقال مكتب السوداني في بيان إن رئيس الوزراء "تابع ميدانياً الإجراءات الأمنية وسير تنفيذ الخطط المعَدّة لتأمين زيارة الإمامين الكاظمين عليهما السلام في بغداد".

وغصت الشوارع خصوصا المحيطة بمرقد الإمام موسى الكاظم بالوافدين، وارتفعت أناشيد دينية عبر مكبرات الصوت تستذكر قصة الإمام الكاظم.

وزار السوداني مقر اللواء الثامن بالشرطة الاتحادية لمتابعة تفاصيل تنفيذ الخطّة الموضوعة، والاطلاع على سير العمل بمفردات خطّة تأمين الزيارة، بحسب البيان.

وأضاف أن السوداني "ترأس اجتماعاً للقيادات الأمنية والعسكرية والاستخبارية، جرى خلاله استعراض تنفيذ العمليات الأمنية، والمتابعة المباشرة لتأمين سلامة جموع الزائرين، وتسهيل وصولهم، في إطار التعليمات والاحتياطات المتّخذة لمختلف الظروف الطارئة".

كما ترأس السوداني اجتماعاً في مقر مديرية الاستخبارات العسكرية، خُصص لمتابعة وتقييم مجمل الوضع الأمني، وعلى مختلف قواطع المسؤولية.

وأصدر السوداني خلال الاجتماع عدداً من التوجيهات والأوامر العملياتية للقيادات المسؤولة، شددت على تكثيف الجهد الاستخباري، والتزام أعلى درجات الضبط والجهوزية، في المجالات الأمنية واللوجستية كافة، بحسب البيان.

وفرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة لحماية الزوار وأعلنت السلطات عطلة رسمية في العاصمة العراقية ومحافظات عدة يوم الخميس لتسهيل تنقل الزوار.