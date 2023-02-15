أمين عام حلف الشمال الأطلسي يزور تركيا الخميس

أربيل (كوردستان 24)- يجري أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، زيارة رسمية إلى تركيا، غداً الخميس، للتضامن وتقديم التعزية في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر السادس من شباط فبراير الجاري.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، أن زيارة ستولتنبرغ تأتي في إطار تأكيد تضامن الناتو مع تركيا في مواجهة آثار الزلزال.

وأضاف البيان أن زيارة ستولتنبرغ إلى تركيا ستستغرق يومين.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يلتقي ستولتنبرغ خلال زيارته مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

كما من المقرر أن يزور ستولتنبرغ المناطق المتضررة من الزلزال.

وفي 6 شباط فبراير الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.