واشنطن وبغداد تجددان عزمهما على التعاون الواسع وتعميق العلاقات الاستراتيجية

أربيل (كوردستان24)- افاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة والعراق، تعتزمان تعميق العلاقات الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

وجاء البيان، عقب لقاء وفد رفيع جمع وزيري خارجية البلدين ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن.

وذكر البيان إن هذا الاجتماع، الذي يعتبر أول اجتماع للشراكة بين القطاعين العام والخاص يركز على التعاون الاقتصادي، وتطوير قطاع الطاقة، وتغير المناخ، هو مؤشر على شراكة استراتيجية ناضجة في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

وضم الوفد العراقي ممثلين رفيعي المستوى من مجلس النواب، والبنك المركزي، ووزارة الخارجية، ووزارة النفط، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، ووزارة الكهرباء، ومكتب رئيس الوزراء، والمبعوث المناخي، وحكومة إقليم كوردستان.

أما الوفد الأمريكي فقد ضم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والمبعوث الرئاسي الخاص لتغير المناخ جون كيري، ونائب وزير الخزانة أدييمو، والمنسق الرئاسي الخاص للطاقة العالمية والبنية التحتية هوكستين، ومنسق مكافحة الفساد العالمي ريتشارد نيفيو، ومنسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، فضلا عن كبار المسؤولين من وزارات الخارجية، والخزينة، والطاقة، والتجارة.

وبحث الجانبان التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، بما في ذلك أسواق صرف العملات الموازية، وفقا للبيان.

ورحبت الخارجية في بيانها، بجهود الحكومة العراقية لسن إصلاحات اقتصادية وإصلاحات في السياسة النقدية، وتحديث النظام المالي والمصرفي، ومكافحة الفساد، ومنع التلاعب بالنظام المالي.

وأكد الوفد الأميركي، دعمه لجهود العراق المستمرة لبناء القدرات الفنية وتنفيذ المعايير الدولية لحماية النظام المصرفي من الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.