سیاسة

مسرور بارزاني يلتقي ايمانويل ماكرون اليوم

تعزيز العلاقات على طاولة المباحثات
author_image مظفر مزوري
کوردستان مسرور بارزاني حكومة إقليم كوردستان فرنسا ماكرون

أربيل (كوردستان24)- يلتقي اليوم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها بارزاني الى فرنسا.

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له أمس الاربعاء 15 شباط 2023 الى باريس في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيين، لبحث العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا في كافة المجالات.

وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي "إن مسرور بارزاني سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا، والوضع الامني والاقتصادي، وكذلك العلاقات بين أربيل وبغداد".

كوردستان وفرنسا تربطهم علاقات تأريخية، وقد مرت هذه العلاقات القوية بين الطرفين خلال حكم عدة رؤساء فرنسين ومراحل مختلفة، ففي معارك القتال ضد تنظيم داعش الارهابي كانت فرنسا داعماً قوياً لقوات البيشمركة وإقليم كوردستان، ضمن إطار التحالف الدولي.

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