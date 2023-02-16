حصيلة وفيات زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 41 ألفا وتضاؤل الآمال في العثور على ناجين

أربيل (كوردستان24)- تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر -الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا، فجر 6 فبراير/شباط الجاري- 41 ألف إنسان، مع تضاؤل الآمال في العثور.

وبلغ القتلى في تركيا بحسب البيانات الرسمية، 35 ألفا و418 شخصا، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5801، حتى صباح اليوم الخميس، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة.

وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، بينما تم الإعلان عن انتهائها في أماكن أخرى.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق، نداءً طارئًا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر.

ودعا غوتيريش كل الدول الأعضاء إلى "تمويل كامل ومن دون تأخير" لهذه الجهود من أجل تأمين "مساعدة إنسانية يحتاج إليها نحو خمسة ملايين سوري، تشمل المأوى والرعاية الطبية والغذاء".

وأطلق إقليم كوردستان منذ الساعات الأولى للزلزال، حملة تبرعات واسعة للمنكوبين، كما قامت حكومة الإقليم بإرسال عدة قوافل مساعدات غذائية وطبية وسيارات اسعاف وطواقم طبية لإسعاف المصابين في تركيا وسوريا.

وأشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء بالمساعدات الإنسانية التي قدمها إقليم كوردستان، وجدد الرئيس التركي التأكيد على أن بلاده تنظر باحترام إلى المساعدات الإنسانية التي قدمها إقليم كوردستان وفرقه الإغاثية التي وصلت إلى المناطق المفجوعة منذ البداية، لمد يد العون إلى الضحايا.