سیاسة

6 مليار دولار خلال الساعات الأولى.. الإعلام التركي يطلق أكبر حملة تبرّعات في تاريخ البلاد

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مواطنون أتراك يراقبون عمليات رفع الأنقاض عن المباني المدمّرة- عدسة K24
مواطنون أتراك يراقبون عمليات رفع الأنقاض عن المباني المدمّرة- عدسة K24
ترکیا تركيا نبرعات إردوغان

أربيل (كوردستان 24)- نجحت حملة تبرّعات أطلقتها وسائل إعلامٍ تركية في جمع أكثر من 6 مليارات دولار، لمساعدة ضحايا الزلزال.

وضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في السادس من شباط الجاري، بقوة 7.7 درجات، و7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وأطلقت القنوات والإذاعات التركية والأذرية والقبرصية التركية أكبر حملة تبرعات باسم (تركيا قلب واحد)، وُصِفت بأنها الكبرى في تاريخ تركيا.

ومن المقرّر أن تُنفق المبالغ خلال الحملة التي حظيت بمشاركة واسعة، من أجل المتضررين من الزلزال المدمّر.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مداخلة هاتفية مع منظمي الحملة، إن "شعبنا سيظهر كرمه مجدداً بتحطيم رقم قياسي في التبرع للمتضررين من الزلزال".

وأشار أردوغان إلى أن كافة المبالغ التي ستُجمع خلال الحملة، سيتم إنفاقها من أجل المتضررين من الزلزال.

ولفت إلى أن كافة مؤسسات الدولة وطواقمها وجميع أبناء الشعب التركي سيقفون صفاً واحداً لدعم المتضررين من الزلزال.

وبحسب موقع "تي آر تي وورلد" (TRTWorld) التركي الإخباري، فإن الحملة جمعت حتى الساعة 12:20 عند منتصف الليل بتوقيت غرينتش، أكثر من 6.11 مليارات دولار.

واعتباراً من بداية مارس آذار المقبل، من المتوّقع وضع الحجر الأساس لـ 30  ألف وحدة سكنية، في خطوةٍ أولى لإعادة بناء المدن المدمّرة، بحسب تصريحات الرئيس التركي.

 

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