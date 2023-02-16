مصرف الرافدين: منفذنا لبيع الدولار في مطار بغداد مفتوح خلال العطل

أربيل (كوردستان 24 )- أكد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، 16 شباط أن منفذه في مطار بغداد الدولي مفتوح في ايام العطل لبيع الدولار للمسافرين.

وقال المصرف في بيان إن "منفذه في مطار بغداد الدولي مفتوح حتى في ايام العطل لبيع الدولار للمسافرين وبالسعر الرسمي المدعوم من قبل البنك المركزي العراقي الذي حدد 1320".

وفي وقت سابق اعلن مصرف الرافدين أن منفذه مفتوح طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة لاستقبال المسافرين لبيع الدولار لهم وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي 1320 (ديناراً لكل دولار).