سیاسة

مصرف الرافدين: منفذنا لبيع الدولار في مطار بغداد مفتوح خلال العطل

author_image Kurdistan24 اربیل
العراق

أربيل (كوردستان 24 )- أكد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، 16 شباط أن منفذه في مطار بغداد الدولي مفتوح في ايام العطل لبيع الدولار للمسافرين.

وقال المصرف في بيان إن "منفذه في مطار بغداد الدولي مفتوح حتى في ايام العطل لبيع الدولار للمسافرين وبالسعر الرسمي المدعوم من قبل البنك المركزي العراقي الذي حدد 1320".

وفي وقت سابق اعلن مصرف الرافدين أن منفذه مفتوح طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة لاستقبال المسافرين لبيع الدولار لهم وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي 1320 (ديناراً لكل دولار).

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف