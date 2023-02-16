سیاسة

وزارة الخارجية: إجلاء 59 عراقياً من مراكز الإيواء في تركيا إلى الموصل

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العراق

أربیل (كوردستان 24 )- اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، 16 شباط إجلاء 59 عراقيا من انقرة بعد تضرر مناطقهم بسبب الزلزال.

وذكر بيان للوزراة " أن السفارة العراقية في أنقرة قامت بإجلاء 59 عراقياً من مركز الإيواء إلى الموصل بمحافظة نينوى".

وتواصل الحكومة العراقية مساعيها في اغاثة المتضررين من الزلازل في تركيا من خلال الاستمرار في الجسر الجوي الخاص بايصال المواد الاغاثية والذي باشرت به فور وقوع الحدث.

ودعت السفارة العراقية في وقت سابق، أبناء الجاليَّة المقيمة في الجُمْهُوريَّة التركيَّة، الى الإبلاغ عن أي معلومات تفيد بوقوع ضحايا ومفقودين عراقيين.

ويوم امس، قال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح إن" ثلاث طائرات إغاثية ستنطلق إلى غازي عنتاب يوم غد".

وأضاف الصحاف، أننا" سجلنا حتى الآن 13 حالة وفاة من الجالية العراقية في تركيا جراء الزلزال، وأسرة واحدة مفقودة".

 

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