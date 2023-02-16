زيارة مسرور بارزاني لفرنسا واهمية هذا البلد محليا ودوليا

أربيل (كوردستان 24 ) - وصل رئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى فرنسا مساء الأربعاء (15 شباط 2023) ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه اليوم الخمیس .

حصلت فرنسا على استقلالها في 14 تموز 1789 ولا تزال واحدة من الدول الرائدة في العالم في الاقتصاد والسياسة والجيش والثقافة والزراعة والسياحة. وبسبب موقعها الجغرافي ، اصبحت فرنسا جسرًا تجاريًا بين شمال وجنوب أوروبا.

تعد فرنسا سابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر اقتصاد في أوروبا بعد بريطانيا وألمانيا ، بمتوسط ​​ناتج محلي إجمالي قدره 2.63 تريليون دولار. بالاضافة الى حصولها على اهتمام المستثمرين والشركات الدولية نظرًا لمناخها التجاري الملائم ، حيث تبلغ قيمة التجارة اليومية مع الولايات المتحدة وحدها حوالي 350 مليون دولار.

اقتصاديًا وسياسيًا ، تعد فرنسا عضوًا في مجموعة السبعة ، ومبادرة وعضو في مجموعة العشرين.

تعد فرنسا من أكثر الدول نفوذاً وقوة في العالم سياسياً وعسكرياً ، وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي ، وعضو في الاتحاد الأوروبي ، وعضو في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

من حيث الثقافة ، تحتل فرنسا مكانة مهمة في أوروبا ، حيث تُعتبر مركزًا ثقافيًا عالميًا وتتحدث 29 دولة حول العالم الفرنسية.

تعد فرنسا واحدة من أكبر المستثمرين الزراعيين في أوروبا ، حيث تغطي الأراضي الزراعية أكثر من 40 في المائة من أراضيها.

وفي الوقت نفسه ، تولي فرنسا اهتمامًا كبيرًا لقطاع السياحة ، الذي يمثل حوالي 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، ويزور البلاد أكثر من 80 مليون سائح سنويًا.