إستكمالا للمباحثات مع وزارة النفط والمالية .. وفد حكومة أقليم كوردستان يزور بغداد

أربيل (كوردستان 24 ) - اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل ان وفد حكومة اقليم كوردستان سيزور بغداد الاحد المقبل لاجراء محادثات ، وأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن قانون الموازنة.

قال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الخميس ، 16 شباط 2023، في معرض رده على أسئلة الصحفيين: إن وفد حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد لاجراء محادثات مع الحكومة العراقية ، بالاضافة الى زيارة مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان الى الامارات وفرنسا .

وحول زيارة وفد حكومة الاقليم الى بغداد قال جوتيار عادل أن الوفد سيجتمع يوم الاحد المقبل واستكمالا للمباحثات مع وزارات المالية والنفط والتخطيط وعدد من الوزارات الاخرى .

وتابع المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان : كان أحد اجتماعات وفد حكومة إقليم كوردستان مع مجلس إدارة المعابر الحدودية. ومناقشة كيفية التنسيق فيما يخص إدارة المعابر الحدودية.كما ناقش الاجتماع بعض المعابر الرسمية من قبل حكومة اقليم كوردستان ومازالت غير رسمية لدى الحكومة العراقية ، و كيفية جعلها رسمية ،و أُتخذت خطوات جيدة وتم التوصل الى اتفاق مبدئي بهذا الخصوص .

وأشار جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان ،أنه تم بشكل مبدئي الاتفاق حول مشروع ميزانية العراق لعام 2023 وواجبات كل طرف تجاهها ، منوها أن هناك بعض النقاط تحتاح المزيد من التباحث حولها لضمان حقوق اقليم كوردستان .

وتحدث جوتيار عادل أيضا عن زيارة مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان الى الامارات ومشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي ، حيث دعا مسرور بارزاني في لقاءاته واجتماعاته مع المسؤولين هناك دول الخليج الى تنفيذ الاستثمارات في اقليم كوردستان ،مشيرا الى ان الزيارة كانت مثمرة بشكل عام ، وأن دول الخليج ينظرون باهتمام بالغ الى مكانة اقليم كوردستان .