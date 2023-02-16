الصين تعلن إستيراد أكثر من 55 مليون طن من النفط الخام من العراق خلال 2022



أربیل (كوردستان 24 ) -أعلنت سفارة الصين لدى بغداد، اليوم الخميس،16 شباط أن بلادها استوردت أكثر من 55 مليون طن من النفط الخام خلال العام الماضي.

وقالت السفارة في بيان ، إنه في عام 2022، استوردت الصين 55.49 مليون طن من النفط الخام من العراق، بقيمة 39.04 مليار دولار بزيادة قدرها 47.49% على أساس سنوي.

وكانت السفارة ذاتها قد أعلنت يوم الجمعة الماضي ان حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق تجاوز 53 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي.

وكان السفير الصيني لدى بغداد "تسوي وي" قد صرح في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي في مؤتمر صحفي، بأن "العراق يعد اكبر دولة للجانب الصيني من حيث العقود وثاني شريك من حيث النفط الخام وحجم التبادل التجاري".