سیاسة

مسرور بارزاني: سعدت بالاجتماع مع الرئيس ماكرون.. وهدفنا هو تعزيز علاقاتنا الثنائية

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء البارحة الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي
author_image أحمد حاجي
مسرور بارزاني وإيمانويل ماكرون
مسرور بارزاني وإيمانويل ماكرون
کوردستان مسرور بارزاني إيمانويل ماكرون

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 16 شباط (فبراير) 2023، في العاصمة باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر، "سعدت اليوم بالاجتماع مع الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس".

وأضاف "لقد عملنا وتعاونا معاً في حماية العالم من إرهابيي داعش"، مشيراً إلى أنه "الآن كذلك نهدف إلى تعزيز علاقاتنا أكثر، تحديداً في مجال التجارة والاستثمار".

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء البارحة الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

 

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