السوداني والمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يؤكدان ضرورة تحقيق العدالة لضحايا "جرائم تنظيم داعش"

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الخميس، ضرورة تحقيق العدالة لضحايا جرائم تنظيم داعش والناجين منها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته كوردستان 24، إن "السوداني، التقى مساء اليوم الخميس، في مدينة ميونخ الألمانية، المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن".

وتابع البيان أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المتواصلة التي يقوم بها فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش (اليونيتاد)، في مجال التحقيق بالجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق المدنيين العزّل في العراق، وملاحقة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا تلك الجرائم والناجين منها".