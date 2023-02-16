مسرور بارزاني وماكرون يؤكدان أهمية حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في قصر الإليزيه بباريس، اليوم الخميس 16 شباط (فبراير) 2023، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجرى في الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية وتوطيد أواصر الصداقة بين فرنسا وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات الوضع العام وتطوراته في العراق والمنطقة.

وشهد المحور الرئيسي للاجتماع، تسليط الضوء على الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيّما في مجالات التنويع الاقتصادي ومصادر الإيرادات والاهتمام بالقطاع الزراعي وتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية وخصوصاً الأوروبية.

ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى فرنسا، حكومة وشعباً، على الدعم المتواصل لإقليم كوردستان، وبالأخص مساندتها الدائمة لشعب كوردستان في الأيام العصيبة.

وقدم الرئيس ماكرون تحياته الخاصة وتقديره إلى الرئيس مسعود بارزاني، معرباً عن استعداد بلاده لمواصلة دعم إقليم كوردستان على الصعد كافة.

كذلك ناقش الجانبان، في محور آخر من الاجتماع، أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور وحماية أمن المنطقة واستقرارها.