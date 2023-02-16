مسرور بارزاني ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يبحثان أهمية تنفيذ اتفاق سنجار وتطبيع الوضع في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في باريس، اليوم الخميس 16 شباط (فبراير) 2023، مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي (سينات) جيرار لارشيه.

وشهد الاجتماع بحث الوضع العام في العراق والمنطقة، وضرورة حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تحت مظلة الدستور.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، باحترام وتقدير، إلى نضال البيشمركة الكوردستانية وتضحياتها، وخصوصاً في هزيمة إرهابيي داعش وحماية المكونات المختلفة في إقليم كوردستان.

وشكر رئيس الحكومة فرنسا، حكومة وشعباً، على ما تقدمه من دعم إلى شعب كوردستان، كما عرض نبذة عن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وتطرق الجانبان، في محور آخر من الاجتماع، إلى أهمية تنفيذ اتفاق سنجار وتطبيع الوضع في المنطقة بما يضمن توفير الأرضية الملائمة في سبيل عودة النازحين إلى أماكنهم.