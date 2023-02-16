سیاسة

مسرور بارزاني ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يبحثان أهمية تنفيذ اتفاق سنجار وتطبيع الوضع في المنطقة

وأشار رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، باحترام وتقدير، إلى نضال البيشمركة الكوردستانية وتضحياتها، وخصوصاً في هزيمة إرهابيي داعش وحماية المكونات المختلفة في إقليم كوردستان
author_image أحمد حاجي
کوردستان مسرور بارزاني رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي (سينات) جيرار لارشيه

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في باريس، اليوم الخميس 16 شباط (فبراير) 2023، مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي (سينات) جيرار لارشيه.

وشهد الاجتماع بحث الوضع العام في العراق والمنطقة، وضرورة حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تحت مظلة الدستور.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، باحترام وتقدير، إلى نضال البيشمركة الكوردستانية وتضحياتها، وخصوصاً في هزيمة إرهابيي داعش وحماية المكونات المختلفة في إقليم كوردستان.

وشكر رئيس الحكومة فرنسا، حكومة وشعباً، على ما تقدمه من دعم إلى شعب كوردستان، كما عرض نبذة عن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وتطرق الجانبان، في محور آخر من الاجتماع، إلى أهمية تنفيذ اتفاق سنجار وتطبيع الوضع في المنطقة بما يضمن توفير الأرضية الملائمة في سبيل عودة النازحين إلى أماكنهم.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف