رئيسة بلدية باريس لمسرور بارزاني: لكوردستان مكانة خاصة في قلوب الفرنسيين

أربيل (كوردستان 24)- زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 16 شباط (فبراير) 2023، رئاسة بلدية باريس، واستقبلته رئيسة البلدية آن إيدالغو.

وأعربت رئيسة بلدية باريس عن سعادتها بزيارة رئيس الحكومة، وأشارت إلى أن لكوردستان مكانة خاصة في قلوب الفرنسيين، كما تطرقت إلى زياراتها لإقليم كوردستان، وعبّرت في الوقت نفسه عن استعدادها لتنفيذ أعمال ومشاريع مشتركة مع مدينة أربيل.

هذا وأعرب رئيس الحكومة عن تقدير الشعب الكوردستاني لما يقدمه الشعب الفرنسي من دعم مستمر له، كذلك شكر بلدية باريس على المساعدة التي قدمتها باعتبارها توأماً مع أربيل.