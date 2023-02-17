الصدر يدعو لرفع الحصار عن سوريا بشكل كلي

أربيل (كوردستان24)- وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس، نداء إلى كل الأمم في العالم، فيما دعا إلى رفع الحصار عن الشعب السوري بشكل كلي.

ونشر الصدر على موقع تويتر، ان " أي عقوبات دولية اقتصادية ضد الأنظمة والحكومات لم ولن تنفع في تحقيق الهدف المنشود للدولة الاستعمارية على الإطلاق، إلا إذا قلنا إن الهدف المنشود هو تركيع وتجويع الشعوب المظلومة، وإذا كان ذلك: فقد تحقق مطلبهم وتحققت أمانيهم".

وأضاف" ها هو الشعب السوري يعاني ويلات الأوبئة والأمراض والجوع والفقر والإرهاب والظلم ونقص الوقود والأموال والأنفس والثمرات"، متسائلا" أي ظلم هذا الذي حاق بهم؟ أهو من أجل الجولان وإسرائيل أم من أجل تركيع الشعب وإخضاعه للغرب المستعمر بكل طوائفه وأعراقه؟".

ووجه السيد الصدر نداء إلى كل الأمم في العالم" الشعب السوري يواجه الموت من كل مكان فلا بد من الاتحاد لأجل إنقاذه ورفع الحصار عنه كلياً وإيصال حقوقهم إليه يدا بيد وبعزة وكرامة فهو شعب يستحق الحياة لأنه شعب رفض الظلم والإرهاب والاحتلال بشيعته وسنته وأكراده فلا تتركوه يواجه الموت وحيداً فهو شعب قد حرم من أبسط حقوق الحياة".

واشار إلى، أن" ما نتج من الحصار إلا الموت والإرهاب والانحلال والهجرة والتهجير والتشرد والفساد والسرقات والأمراض، فأي ديمقراطية أو حرية يريد الغرب من ذلك!!!؟".

وخاطب السيد الصدر الشعب السوري بالقول:" اصبروا وصابروا واتقوا الله. والله مع الصابرين، وما هي إلا غمامة سرعان ما تزول بصبركم ووحدتكم وعزتكم، وقلوبنا معكم لا مع عدوكم".