أسعار النفط تتراجع وتتجه لتكبد خسائر أسبوعية

أربيل (كوردستان24)- تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة لتكبد خسائر أسبوعية، إذ أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية لزيادة القلق حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسة التشديد النقدي لكبح التضخم، مما قد يؤثر على طلب الوقود حتى مع نمو مخزونات الخام.

وبحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 84.65 دولارا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة أيضا، إلى 78.03 دولارا. ويتجه الخامان لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة.

وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة في يناير كانون الثاني، بعد انخفاضه 0.2 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. في غضون ذلك، تراجعت طلبات الحصول على إعانة البطالة بشكل غير متوقع إلى 194 ألفا، مقابل توقع 200 ألف طلب في استطلاع أجرته رويترز.

وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في شركة فوجيتومي سكيوريتيز "عززت البيانات الأمريكية القوية المخاوف إزاء رفع أسعار الفائدة وأدت لزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما ضغط على أسعار النفط والسلع الأخرى".

وأضاف أن زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة فاقمت الضغوط.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2021 بعد زيادة أكبر من المتوقع.

وقال سايتو "مع ذلك، كانت الخسارة محدودة إذ يتوقع المستثمرون تعافي الطلب على الوقود في الصين".

وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إن الصين ستشكل ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بعد تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19، لكن القيود التي تفرضها دول أوبك+، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، على الإنتاج قد يعني حدوث عجز في المعروض في النصف الثاني من العام.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن اتفاق أوبك+ الحالي على خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا سيبقى حتى نهاية العام، مضيفا أنه لا يزال حذرا بشأن الطلب الصيني.