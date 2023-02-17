سیاسة

رئيس حكومة اقليم كوردستان يجتمع مع شركات فرنسية

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني شركات فرنسية اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يلتقي اليوم الجمعة 17 شباط فبراير 2023، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق، مع شركات فرنسية، في العاصمة باريس.

وسيجتمع مسرور بارزاني والوفد المرافق له مع الشركات الفرنسية، بهدف جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في إقليم كوردستان في كافة المجالات.

وتعمل الشركات الفرنسية في مختلف المجالات، لا سيما في مجال المصارف والبنوك والوقود والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والبناء والعديد من القطاعات الأخرى.

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