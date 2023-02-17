سیاسة

رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يصل المانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني مؤتمر ميونيخ

أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة، إلى المانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي.

والى جانب العديد من قادة العالم، يشارك نيجيرفان بارزاني بدعوة رسمية، في مؤتمر ميونيخ في نسخته التاسعة والخمسين.

وسيشارك نيجيرفان بارزاني، جنبا إلى جنب مع عدد كبير من قادة العالم ورؤساء الدول بينهم رئيس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني، في الاجتماعات والمناقشات حول الشؤون العالمية بما في ذلك الأمن والاستقرار الدوليين والتحديات الحالية التي تواجه العالم.

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