سیاسة

بوتيرة متسارعة.. مؤسسة بارزاني الخيرية تواصل مساعدتها لمنكوبي الزلزال في عفرين

author_image سوار أحمد
کوردستان مؤسسة بارزاني عفرين المساعدات

أربيل (كوردستان24)- لا تزال مؤسسة بارزاني الخيرية، مستمرة في إيصال المساعدات الى المتضررين من الزلزال المدمر، في عفرين، وذلك منذ اليوم الأول للكارثة.

وبحسب التقرير التاسع للمؤسسة، فإن "بارزاني الخيرية"، قامت بتوزيع 27.900 وجبة جاهزة، و537 خيمة على المنكوبين.

وتضمنت مساعدات مؤسسة بارزاني، المواد الغذائية، والبطانيات، والمواد الطبية، والملابس وحليب الأطفال ومياه الشرب ومعدات البناء والأغذية الجافة وغيرها.

ووصل الفريق الإنساني إلى المناطق المنكوبة في وقت قياسي بعد وقوع الكارثة ضمن قوافل إغاثية أرسلتها حكومة إقليم كوردستان.

وأطلقت حكومة الإقليم حملة واسعة في عموم المحافظات لجمع المساعدات وكل ما من شأنه أن يخفف من معاناة المنكوبين في كلا البلدين.

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