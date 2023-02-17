رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين الفرنسيين

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 17 شباط (فبراير) 2023، في إطار زيارته إلى فرنسا، مع عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين والتجّار وممثلي مجموعة من الشركات الفرنسية.

وفي الاجتماع، الذي عُقد في المقر الرئيسي لحركة الشركات الفرنسية (ميديف)، سلط رئيس الحكومة الضوء على الوضع الاقتصادي العام في إقليم كوردستان والإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في سبيل التنويع الاقتصادي وتعزيز مصادر الدخل وإرساء بنية اقتصادية متينة والتحول الإلكتروني في الخدمات العامة، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والخارجيين.

وحث رئيس الحكومة الشركات الفرنسية على زيادة استثماراتها في إقليم كوردستان، كذلك أعرب عن استعداد حكومة إقليم كوردستان لتقديم كل أشكال التنسيق والتعاون بهذا الصدد.

وفي ختام الاجتماع، طرح الحاضرون مجموعة من وجهات النظر والملاحظات والتوصيات من أجل النهوض بالاستثمار الفرنسي في إقليم كوردستان، واجاب رئيس الحكومة على أسئلة المشاركين ومداخلاتهم.