سیاسة

سفين دزيي: بوسع إقليم كوردستان لعب دور فعّال في ملف الطاقة والأمن الغذائي العالمي

وشدد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان على أن "العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا تاريخية ومتينة"
author_image أحمد حاجي
مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي
مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي
کوردستان سفين دزيي ملف الطاقة الأمن الغذائي

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الجمعة، أنه بوسع إقليم كوردستان لعب دور فعّال في ملف الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

وقال سفين دزيي في مقابلة مع كوردستان 24، إنه "بناء على دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني العاصمة باريس".

وأكد أن اللقاء بحث "العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وفرنسا، والتطورات الأخيرة في المنطقة، والأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية، والعلاقات بين أربيل وبغداد، والزيارة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى فرنسا".

وشدد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان على أن "العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا تاريخية ومتينة".

ولفت إلى أن "إقليم كوردستان بوسعه لعب دور فعّال في ملف الأمن الغذائي وأمن الطاقة، شريطة أن تتعاون فرنسا معنا وتوفر التسهيلات اللازمة لتصدير منتجات إقليم كوردستان إلى أوروبا".

واجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في قصر الإليزيه بباريس، يوم الخميس 16 شباط (فبراير) 2023، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجرى في الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية وتوطيد أواصر الصداقة بين فرنسا وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات الوضع العام وتطوراته في العراق والمنطقة.

وشهد المحور الرئيسي للاجتماع، تسليط الضوء على الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيّما في مجالات التنويع الاقتصادي ومصادر الإيرادات والاهتمام بالقطاع الزراعي وتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية وخصوصاً الأوروبية.

ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى فرنسا، حكومة وشعباً، على الدعم المتواصل لإقليم كوردستان، وبالأخص مساندتها الدائمة لشعب كوردستان في الأيام العصيبة.

وقدم الرئيس ماكرون تحياته الخاصة وتقديره إلى الرئيس مسعود بارزاني، معرباً عن استعداد بلاده لمواصلة دعم إقليم كوردستان على الصعد كافة.

كذلك ناقش الجانبان، في محور آخر من الاجتماع، أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور وحماية أمن المنطقة واستقرارها.

 

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف