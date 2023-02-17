سفين دزيي: بوسع إقليم كوردستان لعب دور فعّال في ملف الطاقة والأمن الغذائي العالمي

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الجمعة، أنه بوسع إقليم كوردستان لعب دور فعّال في ملف الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

وقال سفين دزيي في مقابلة مع كوردستان 24، إنه "بناء على دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني العاصمة باريس".

وأكد أن اللقاء بحث "العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وفرنسا، والتطورات الأخيرة في المنطقة، والأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية، والعلاقات بين أربيل وبغداد، والزيارة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى فرنسا".

وشدد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان على أن "العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا تاريخية ومتينة".

ولفت إلى أن "إقليم كوردستان بوسعه لعب دور فعّال في ملف الأمن الغذائي وأمن الطاقة، شريطة أن تتعاون فرنسا معنا وتوفر التسهيلات اللازمة لتصدير منتجات إقليم كوردستان إلى أوروبا".

واجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في قصر الإليزيه بباريس، يوم الخميس 16 شباط (فبراير) 2023، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجرى في الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية وتوطيد أواصر الصداقة بين فرنسا وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات الوضع العام وتطوراته في العراق والمنطقة.

وشهد المحور الرئيسي للاجتماع، تسليط الضوء على الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيّما في مجالات التنويع الاقتصادي ومصادر الإيرادات والاهتمام بالقطاع الزراعي وتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية وخصوصاً الأوروبية.

ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى فرنسا، حكومة وشعباً، على الدعم المتواصل لإقليم كوردستان، وبالأخص مساندتها الدائمة لشعب كوردستان في الأيام العصيبة.

وقدم الرئيس ماكرون تحياته الخاصة وتقديره إلى الرئيس مسعود بارزاني، معرباً عن استعداد بلاده لمواصلة دعم إقليم كوردستان على الصعد كافة.

كذلك ناقش الجانبان، في محور آخر من الاجتماع، أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور وحماية أمن المنطقة واستقرارها.