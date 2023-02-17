زيلينسكي محذراً الغرب: بوتين سيواصل تحركه وأوكرانيا ليست محطته الأخيرة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إنه من "الواضح" أن أوكرانيا لن تكون المحطة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإن من المهم ألا يؤجل الغرب تسليم الأسلحة للمساعدة في التصدي للقوات الروسية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن عبر رابط فيديو إنه بينما كان الغرب يتفاوض بشأن إمدادات الدبابات إلى كييف، كان الكرملين يفكر في وسائل "تخنق" جمهورية مولدوفا السوفيتية السابقة غربي أوكرانيا.

وتابع "من الواضح أن أوكرانيا لن تكون محطته الأخيرة، ىوسيواصل تحركه، بما في ذلك جميع الدول الأخرى التي كانت في وقت ما جزءاً من الكتلة السوفيتية".

وحث الرئيس الأوكراني الغرب على سرعة تسليم الأسلحة.