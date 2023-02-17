السوداني يؤكد من ميونيخ رغبة العراق في "الانفتاح" على جميع الدول

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة رغبة بلاده في "الانفتاح" على جميع الدول "الصديقة والشقيقة".

تصريحات السوداني نقلها بيان أصدره مكتبه بعد لقائه نظيره الأرميني نيكول باشينيان على هامش المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها وزيادة التعاون والشراكة الاقتصادية، بما فيه مصلحة الشعبين الصديقين العراقي والأرميني".

وأشار إلى أن اللقاء "شهد التفاهم على تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، في مجالات؛ السياحة والصناعة والطاقة".

وأعرب السوداني لنظيره الأرميني عن "رغبة العراق في الانفتاح على جميع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى التعاون الإقليمي والدولي، بما يمكّن من تجاوز التحديات المشتركة، ويدعم أمن المنطقة واستقرارها"، بحسب البيان.

وفي السياق ذاته، التقى السوداني في مقرّ إقامته بمدينة ميونيخ المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية كومفورت إيرو، وناقش معها "تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة مختلف التحديات والأزمات العالمية، الاقتصادية والأمنية فضلاً عن مشاكل التغيرات المناخية، والعمل المشترك للتصدي لها والتخفيف من آثارها".

وجاء في بيان منفصل للحكومة العراقية أن السوداني وجه دعوة إلى المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية لزيارة العراق.