ماكرون يؤكد لمسرور بارزاني متانة الصداقة مع كوردستان ويشيد بدور الكورد في مكافحة الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في قصر الإليزيه، على متانة أواصر الصداقة التي تربط بلاده بإقليم كوردستان، مشيداً في الوقت نفسه بدور الكورد في محاربة الإرهاب.

تصريحات ماكرون نقلها بيان صدر عن الإليزيه بعد لقائه مسرور بارزاني مساء يوم الخميس في إطار زيارته الرسمية إلى فرنسا.

وأشار البيان إلى أن ماكرون أكد "متانة أواصر الصداقة التي تربط فرنسا بإقليم كوردستان العراق والأهمية التي يوليها بالنسبة لاستقراره وأمنه".

كما أشاد بالدور الحاسم للكورد في مكافحة الإرهاب إلى جانب فرنسا، وفق البيان.

وجاء في البيان أن ماكرون "جدّد التأكيد على الأولوية التي يشكّلها بالنسبة إليه الحفاظ على سيادة العراق في مواجهة التهديدات بزعزعة الاستقرار الآتية من الخارج".

واتفق مسرور بارزاني وماكرون على تعزيز التعاون بين باريس والإقليم، بحسب الإليزيه.

وقبل ذلك، ذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لمسرور بارزاني أن الاجتماع تناول "سبل تعزيز العلاقات التاريخية وتوطيد أواصر الصداقة بين فرنسا وإقليم كوردستان إضافة إلى الإصلاحات التي تنفّذها التشكيلة الوزارية التاسعة ولا سيّما في مجالات التنويع الاقتصادي ومصادر الإيرادات والاهتمام بالقطاع الزراعي وتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية وخصوصاً الأوروبية".

وأضاف البيان أنه تمّت أيضاً مناقشة "أهمية حل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور وحماية أمن المنطقة واستقرارها".

كما التقى مسرور بارزاني الجمعة رؤساء شركات وممثلين عن "حركة الشركات في فرنسا" (ميديف) وهي اتحاد لأصحاب العمل. وحث "الشركات الفرنسية على زيادة استثماراتها في إقليم كوردستان"، وفق بيان آخر منفصل.

وكان مسرور بارزاني التقى الخميس رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه ورئيسة بلدية باريس آن إيدالغو في إطار زيارته الرسمية إلى فرنسا.