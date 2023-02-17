سیاسة

مسرور بارزاني ينعى رحيل وزير البيشمركة الأسبق حميد أفندي

"ستبقى ذكراه حاضرة في الوجدان"
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رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني حميد أفندي

أربيل (كوردستان 24)- نعى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة رحيل وزير البيشمركة الأسبق حميد أفندي عن عمر ناهز 89 عاماً.

وقال مسرور بارزاني في تعزيته "بعميق الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة البيشمركة والقائد المثابر في ثورتي أيلول وكولان والمناضل البارز في كوردستان ووزير البيشمركة الأسبق الأستاذ حميد أفندي".

وأضاف أن أفندي كان أحد بواسل البيشمركة ومن المخلصين، وشارك في عدد من الملاحم الحافلة ببطولات البيشمركة، وأفنى جل حياته بين صفوفها مدافعاً عن كوردستان.

وتابع "ستبقى ذكراه حاضرة في الوجدان".

وقدم رئيس الحكومة مواساته وتعازيه إلى عائلة الفقيد الوطنية وإلى ذويه ورفاقه، وقال "أشاطركم الأحزان، وأسال المولى القدير أن يدخله فسيح جناته وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان".

 

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