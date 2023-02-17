النفط يتجه لخسارة أسبوعية بعد تراجعه ثلاثة دولارات

أربيل (كوردستان 24)- انخفض النفط أكثر من ثلاثة دولارات اليوم الجمعة، ويتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، متأثرا بمخاوف من المزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وهو ما قد يؤثر على الطلب، إلى جانب مؤشرات على وفرة الإمدادات.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 2.20 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 82.93 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.25 دولار أو 2.9 بالمئة إلى 76.42 دولار.

ويتجه كلا الخامين القياسيين نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من أربعة بالمئة.

كما تأثرت السوق بعدد من المؤشرات على وفرة الإمدادات، وفقاً لوكالة رويترز.

وأظهرت أحدث البيانات بشأن الإمدادات الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير شباط ارتفعت 16.3 مليون برميل إلى 471.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2021.

وهبطت أسعار زيت التدفئة خمسة بالمئة اليوم الجمعة في ظل تراجع الطلب على الوقود بفعل الطقس الدفيء في منتصف شباط فبراير.