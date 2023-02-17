الرئيس بارزاني معزياً بوفاة حميد أفندي: فقدت أخاً وصديقاً ورحيله خسارة كبيرة

أربيل (كوردستان 24)- عزّى الرئيس مسعود بارزاني اليوم الجمعة بوفاة وزير البيشمركة الأسبق حميد أفندي عن عمر 89 عاماً.

وقال الرئيس بارزاني في تعزية "ببالغ الحزن، توفي مساء اليوم البيشمركة والقائد المثابر والمكافح والمناضل والوطني حميد أفندي".

وجاء في التعزية "كان حميد أفندي، بيشمركةً وقائداً فذاً ومدافعاً مستميتاً عن قيم شعب كوردستان وأهدافه، في مختلف مراحل مقاومة ونضال شعبنا والحزب الديمقراطي الكوردستاني في ثورات أيلول وكولان ورابرين، وفي مرحلة ما بعد الانتفاضة وحرب تحرير العراق والحرب ضد إرهابيي داعش".

وأضاف الرئيس بارزاني أن أفندي "كرس حياته من أجل قضية شعبه المشروعة، وكان من البيشمركة المخلصين لنهج البارزاني والروح القومية، وكان جديراً بالثقة ويُعتمد عليه".

وقال إن "رحيل حميد أفندي، يمثل خسارة كبيرة لنا جميعاً، إذ فقدت كوردستان أحد البيشمركة البواسل، وبالنسبة لي فقدت أخاً وصديقاً وشريكاً ورفيقاً عزيزاً".

وتابع "أعزي أنفسنا وقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكوادره وأعضاءه ورفاقه وأصدقاء وشركاء وعائلة الفقيد الكريمة وذويه، وسائر الشعب الكوردستاني وبواسل البيشمركة".

واختتم الرئيس بارزاني تعزيته بالقول "أسال المولى القدير أن يتغمد الفقيد حميد أفندي بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".