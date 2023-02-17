سیاسة

نيجيرفان بارزاني والسوداني يعربان عن ارتياحهما باستمرار المباحثات بين أربيل وبغداد

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السوداني ونيجيرفان بارزاني
السوداني ونيجيرفان بارزاني
کوردستان مؤتمر ميونيخ للأمن نيجيرفان بارزاني محمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة عن سعادتهما باستمرار المباحثات بين أربيل وبغداد بهدف حل المشاكل العالقة بين الجانبين بموجب الدستور.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء آخر المستجدات فيما يتعلق بالحوارات بين أربيل وبغداد لحل المشاكل، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي وملف موازنة 2023 والوضع السياسي العام في العراق والتحديات التي تواجه البلاد إقليمياً ودولياً.

وجاء في البيان "أعرب الجانبان عن ارتياحهما باستمرار المفاوضات بين أربيل وبغداد والخطوات المتخذة لحل المشاكل بينهما على أساس الدستور، واتفقا على أن مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلاد تتطلب تضافر جهود جميع القوى والأطراف والمكونات العراقية".

وفي جزء آخر من اللقاء، جرى التباحث بشأن الزيارة الأخيرة للوفد العراقي إلى أمريكا وإجراءات الحكومة العراقية الهادفة لحماية استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد، إلى جانب التطرق إلى علاقات العراق مع دول الجوار والمنطقة والعالم، وحماية الأمن والاستقرار في الحدود.

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