توصلنا مع واشنطن إلى "اتفاق جيد" بشأن أزمة سعر الصرف

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أنه توصلنا مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق جيد بشأن أزمة سعر الصرف.

وقال فؤاد حسين في مقابلة مع كوردستان 24، إنه "خلال زيارتنا إلى الولايات المتحدة ناقشنا أزمة سعر الصرف"، مشيراً إلى أن "واشنطن أبدت استعدادها لحل أزمة سعر الصرف في العراق".

وأضاف أنه "في القريب العاجل سيواصل الدولار انخفاضه في الأسواق العراقية"، مؤكداً أن "ذلك يأتي بعد توصلنا إلى اتفاق جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أزمة سعر الصرف".

وبشأن تنظيم تصدير الدولار إلى خارج العراق أكد حسين أنه "من الآن فصاعداً سيتم استيراد وتصدير الدولار من وإلى العراق من خلال نظام إلكتروني"، مضيفاً أن "إنشاء النظام الإلكتروني سيصب في مصلحة العراق والعملة الوطنية (الدينار)".

وأشار إلى أن "العراق يعتمد على الدولار في التعاملات الخارجية، وخروج الدولار من العراق هو جزءٌ من العملية التجارية"، مشدداً على أن "الوضع الأمني في العراق مستقر".

ولفت إلى أن "العلاقة الحالية بين العراق والولايات المتحدة هي علاقة اقتصادية وليست عسكرية فقط"، مشيراً إلى أن "العراق لا يزال بحاجة إلى وجود القوات الأمريكية".

وأوضح أن "مهمة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق تغيّرت، وأبدت الشركات الأمريكية استعدادها للعمل في العراق"، لافتاً إلى أن "عمل الشركات الأمريكية في العراق لن يثير استياء دول الجوار".

وبين أن "العراق لم يسدد كذلك الديون المستحقة للشركات الروسية".

وفي جزء آخر من حديثه قال فؤاد حسين إنه "بوسع أربيل وبغداد حل القضايا العالقة بينهما بالسبل القانونية".

وأضاف أنه "بوسعنا إرسال مسودة الموازنة إلى مجلس النواب العراقي".

وأكد أنه "من المستحسن للقوى السياسية في الإقليم الاتفاق فيما بينها"، مشيراً إلى أنه "خلال وقت قريب سيجتمع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني".

وشدد على أن "الولايات المتحدة الأمريكية كذلك تشجع الحزبين الرئيسين في كوردستان على التعاون ونبذ الخلافات".