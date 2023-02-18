سیاسة

ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا الى 45 ألفا

author_image Kurdistan24 اربیل
ترکیا

أربیل (كوردستان 24 ) - ارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى 45،513 شخصاً على الأقل، وفقًا لأحدث رقم قدمه وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

وقال الوزير التركي إن" 39،672 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في بلاده".

ولا يزال عدد القتلى في سوريا لا يقل عن 5841 وفقًا لأحدث الأرقام التي ذكرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA" الثلاثاء الماضي.

وكان وزير الشؤون الحضرية والبيئة التركي، مراد كوروم، قد قال في وقت سابق: إن الزلزال الذي ضرب تركيا خلّف 84 ألف مبنى إما مدمرًا أو بحاجة إلى هدم بعد تعرضه لأضرار جسيمة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء التركية.

 

المصدر: cnn

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف