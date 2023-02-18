الشرطة البلغاريّة تعثر على جثث 18 مهاجراً داخل شاحنة في صوفيا

أربيل (كوردستان 24)- عثرت الشرطة البلغارية على جثث 18 مهاجراً داخل شاحنة على مسافة 20 كيلو مترا من العاصمة صوفيا.

وأوضحت الشرطة أن الشاحنة كانت تقلُّ بشكلٍ غير قانوني 52 شخصاً من أفغانستان مختبئين تحت رزم من الخشب.

وقال نائب المدعي العام، بوريسلاف سارافوف، إن هؤلاء دخلوا الأراضي البلغارية قبل أيام بعد عبور السياج الذي أقيم على الحدود مع تركيا بواسطة سلم.

وكشف سارافوف عن توقيف 4 مشتبهٍ بهم، مؤكداً أنه "ليس هناك أدنى شك في أننا سنعثر على من تسبّب في وفاة 18 شخصاً بريئاً".

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في غضون ذلك، قال وزير الصحة أسن ميدييدييف، إن 18 منهم مات اختناقاً بسبب حشرهم في مساحة صغيرة للغاية، بينما نُقِل 34 شخصاً مصاباً إلى المستشفى.

وأضاف "عانوا نقصاً في الأكسجين، كانوا يشعرون بالبرد، وبالتأكيد لم يتناولوا الطعام منذ أيام"، بحسب رويترز.

وشهدت بلغاريا التي تعد بوابةً لدخول الاتحاد الأوروبي، ارتفاعاً في عدد المهاجرين على أراضيها رغم وجود سياج من الأسلاك الشائكة على طول حدودها مع تركيا والممتدة 234 كيلومتراً.

وتذكّر هذه الحادثة، بمأساة الشاحنة النمساوية عام 2019، عندما عثرت الشرطة على شاحنة مبرّدة مهجورة على جانب طريق سريع في بارندورف قرب الحدود المجرية تضم جثث 71 مهاجراً في حالة تحلل لرجال ونساء وأطفال، معظمهم سوريون.

كذلك شهد العام ذاته، مأساةً مماثلة عندما عُثِر على جثث 39 فيتنامياً داخل شاحنة مبردة قرب لندن.