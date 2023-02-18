سیاسة

لأول مرة في العراق.. بورصة حكومية الكترونية للمواد الغذائية والإنشائية

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العراق

أربيل (كوردستان 24) - أعلنت دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة، اليوم السبت، 18 شباط إطلاق بورصة العراق على شبكة الإنترنت لأول مرة والخاصة بأسعار المواد الغذائية والانشائية في السوق المحلية.

وقال مدير عام الدائرة محمد حنون في بيان، إنه "تم إطلاق منصة بورصة العراق على شبكة الإنترنت والمعنية باسعار المواد الغذائية والانشائية في خطوة مهمة لدراسة اسعار السوق المحلية وايجاد الحلول الواقعية لظاهرة ارتفاع الاسعار من خلال اجراءات فاعلة تهدف الى استقرار الاسعار من خلال الخط الموازي الذي تعمل به وزارة التجارة حاليا".

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