مسرور بارزاني: اتحاد طلبة وشباب كوردستان مدرسة لتخريج العديد من القادة الاكفاء

أربيل (كوردستان24)- هنأ مسرور بارزاني اتحاد طلبة كوردستان واتحاد الشبيبة الديمقراطي الكوردستاني، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيسهما، مؤكداّ أنهما مدرستان لتخريج العديد من القادة الاكفاء في كوردستان.

وقدم نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني في بيان له اليوم السبت تهنأةً بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس اتحاد طلبة كوردستان واتحاد الشبيبة الديمقراطي الكوردستاني".

وأضاف بارزاني في بيانه "لكل من اتحاد طلبة كوردستان واتحاد الشبيبة الديمقراطي الكوردستاني تأريخ مشرّف، وكانا دوماً في طليعة المدافعين عن القضايا الوطنية في مختلف مراحل نضال شعب كوردستان".

وتابع بارزاني قائلاً "كان الاتحادان مدرستان لتخريج العديد من القادة الاكفاء في كوردستان، واغلبهم يعملون في مجالات مختلفة اليوم".

وأشار مسرور بارزاني الى أنه "آمل أن يستمر اتحاد طلبة كوردستان واتحاد الشبيبة الديمقراطي الكوردستاني في نضالهما التنظيمي، من أجل تنشأة جيل واعي ومبتكر ووطني، واستخدام قدراتهم لخدمة كوردستان وشعبه".

وفي نهاية بيانه قال بارزاني "أبارك لاتحاد طلبة كوردستان واتحاد الشبيبة الديمقراطي الكوردستاني هذه الذكرى، واتمنى لهم التقدم والتجدد".