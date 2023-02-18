سیاسة

مطار السليمانية يصدر توضيحا حول سعر صرف الدينار أمام الدولار

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربیل (كوردستان 24 ) – أصدر مطار السليمانية الدولي ،توضيحا بخصوص سعر صرف الدينار أمام الدولار وقالت :   "على السائحين الراغبين في الاستفادة من عملية صرف (الدينار العراقي والدولار) التواجد في صالة المطار قبل اربع ساعات من موعد رحلتهم.

أعلن قسم العلاقات والرحلات في مطار السليمانية الدولي اليوم السبت 18 شباط ، أن السائحين الراغبين في استبدال الدينار العراقي بالدولار يجب أن يتواجدوا بأربع ساعات في صالة المطار قبل موعد رحلتهم.

وأضاف : سيقوم مكتب البنك التجاري الإقليمي (RT Bank) في مطار السليمانية الدولي بعملية استبدال الدينار العراقي بالدولار.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف