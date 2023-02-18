مطار السليمانية يصدر توضيحا حول سعر صرف الدينار أمام الدولار

أربیل (كوردستان 24 ) – أصدر مطار السليمانية الدولي ،توضيحا بخصوص سعر صرف الدينار أمام الدولار وقالت : "على السائحين الراغبين في الاستفادة من عملية صرف (الدينار العراقي والدولار) التواجد في صالة المطار قبل اربع ساعات من موعد رحلتهم.

أعلن قسم العلاقات والرحلات في مطار السليمانية الدولي اليوم السبت 18 شباط ، أن السائحين الراغبين في استبدال الدينار العراقي بالدولار يجب أن يتواجدوا بأربع ساعات في صالة المطار قبل موعد رحلتهم.

وأضاف : سيقوم مكتب البنك التجاري الإقليمي (RT Bank) في مطار السليمانية الدولي بعملية استبدال الدينار العراقي بالدولار.