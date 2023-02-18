واشنطن: عازمون على العمل مع السوداني لخلق فرص جديدة في قطاع الطاقة

أربیل (كوردستان 24 ) - أكدت السفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانسكي أن الحكومة الأميركية عازمة على العمل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لخلق فرص جديدة في قطاع الطاقة.

وقالت رومانسكي خلال كلمة لها في المؤتمر الثاني للنفط والغاز في العراق الیوم السبت 18 شباط إن “الولايات المتحدة أطلقت مشروعاً يركز على التطوير الاقتصادي”، لافتة الى أن “واشنطن عازمة على العمل مع رئيس الوزراء لخلق فرص جديدة للبلدين والمنطقة”.

وأضافت أن “الشركات الأميركية ستلعب دوراً في تطوير الاقتصاد العراقي والقطاع الخاص”، مبينة أنه “ستتم مناقشة ملف تطوير قطاع الطاقة من قبل الشركات الاميركية مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مؤتمر ميونخ”.

وتابعت رومانسكي أن “الحكومة العراقية تشجع على وجود الشركات الاميركية للعمل في العراق ويجب وضع خطط جديدة لتوسيع معامل الطاقة وتطوير شبكة الكهرباء”، مؤكدة أن “البنى التحتية للكهرباء في العراق هي مكان جيد لبدء عملية الاستثمار خاصة وأن العراق لديه فرصة لاستثمار الغاز من أجل تقليل انبعاثات الغاز و المحافظة على البيئة والتخلص من الاجواء المسرطنة”.

وأوضحت ان “العراق يجب ان يقوم بثلاثة امور وهي الاستثمار ومحاربة الفساد وخلف بيئة عملة لتشجيع رؤوس الاموال الاجنبية للعمل في العراق”، منوهة الى ان “هذه الاستثمارات ستوفر فرص عمل للعراقيين لاسيما فيما يتعلق باستثمار الغاز لتطوير القطاع الكهربائي”.