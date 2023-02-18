سیاسة

نيجيرفان بارزاني يلتقي الرئيس الأذربيجاني ضمن جدول أعماله بمؤتمر ميونخ

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رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال اجتماعه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال اجتماعه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف
کوردستان نيجيرفان بارزاني إلهام علييف أذربيجان إقليم كوردستان مؤتمر ميونخ

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، وذلك في إطار جدول أعماله بمؤتمر ميونخ للأمن.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على الرغبة الثنائية في تعزيز علاقات الإقليم مع جمهورية أذربيجان بما يزيد من حجم التبادل التجاري بينهما وتبادل الزيارات الرسمية والتجارية بين الجانبين.

في سياقٍ متصل، أعلن الرئيس الأذربيجاني أنهم يعملون على فتح قنصلية لبلده في أربيل، داعياً  رئيس الإقليم لزيارة باكو.

وفي محور آخر للاجتماع، جرى التباحث حول سلسلة من المسائل المرتبطة بأوضاع المنطقة والتشديد على أهمية حفظ أمنها واستقرارها.

 

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