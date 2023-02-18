الفريق العراقي يكمل مهام عمله في تركيا ويعود إلى الوطن

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت،18 شباط عن اكمال الفريق العراقي مهام عمله في هاتاي والعودة إلى غازي عنتاب تمهيداً للعودة إلى الوطن.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "وسط إشادة دولية كبيرة بمهنية وكفاءة وخبرة الفريق العراقي للبحث والإنقاذ التابع إلى مديرية الدفاع المدني تحرك ظهر هذا اليوم السبت من منطقة أنطاكيا في محافظة هاتاي عائداً إلى محافظة غازي عنتاب تمهيداً للعودة إلى أرض الوطن بعد أن أكمل مهام عمله التي دامت 11 يوماً واصل العمل فيها الليل بالنهار من دون توقف والتي أسفرت عن إنقاذ عدد من المواطنين وانتشال جثث أخرى من تحت أطنان الركام في المباني المنهارة في تركيا ومن عدة مناطق من بينها غازي عنتاب ومنطقة أنطاكيا في محافظة هاتاي".

يذكر أن المنظمة الدولية للحماية المدنية في سويسرا إشادت بعمل الفريق العراقي والمهنية والخبرات التي يتمتع بها هذا الفريق المدرب وفق أعلى المستويات الدولية.