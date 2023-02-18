سیاسة

الهجرة تعلن عودة 126 نازحاً إلى مناطقهم الأصلية في 3 محافظات

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، اليوم السبت، 18 شباط ، عودة 126 نازحاً إلى مناطقهم الأصلية في 3 محافظات.

وذكر بيان للوزارة، أنه "تم إعادة 126 نازحاً بما يعادل 28 أسرة نازحة من مخيمات الموصل إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين".

وأضاف البيان، أن "إجراءات عودة النازحين جاءت بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظات، بعد استحصال الموافقات الأصولية لتأمين عودتهم"

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